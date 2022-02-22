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İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

#Bahis#Operasyon#İstanbul
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. Çalışmalar sonucu silahlı suç örgütü yöneticisi “sözde” iş insanı G.R. polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı, suç örgütü lideri polisler tarafından kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandığı belirtildi. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı, paraların sayımı halen devam ettiği bildirildi.

Suç örgütü elebaşı G.R.’nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

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Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL’den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.

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#Bahis#Operasyon#İstanbul

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