İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ve Özel Harekat polisleriyle birlikte polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ve Özel Harekat polisleriyle birlikte polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1. katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste bir şüpheli ise gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri de Beyoğlu Bostan Sokak'taki 4 katlı binanın 2 katıydı. Polis ekipleri adreste arama yaptı.
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