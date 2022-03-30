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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu

#DHKP/C#Operasyon#İstanbul
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. 

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#DHKP/C#Operasyon#İstanbul

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