İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 285 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Son 10 günlük süreçte yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren sokak satıcıları ile ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı.

“MİLLETİMİZİN İSTİKBALİNİ KORUMA MÜCADELESİDİR”

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Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergiyi inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Son 10 gün içerisinde başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul genelinde ulusal ve uluslararası zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin adet sentetik hap, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ve 6 adet silah ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 110 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştır. 95 kişinin işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bir güvenlik meselesi, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma mücadelesidir" dedi.

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110 GÖZALTI

İstanbul merkezli olarak Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 TON 285 KİLO 320 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin adet sentetik ecza hapı, 87 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal katkı maddesi ile 6 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



