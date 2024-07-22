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İstanbul merkezli 4 ilde Kuyu-11 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 61 şüpheli yakalandı

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#Kuyu-11 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Tefecilik
İstanbul merkezli 4 ilde Kuyu-11 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: 61 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-11" operasyonunda, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan kişileri ve ailelerini tehdit ettiklerinin tespit edildiğini anlatan Yerlikaya, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 61 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

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Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaklar."

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#Kuyu-11 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Tefecilik

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