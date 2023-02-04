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İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

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#Operasyon#Dolandırıcılık#İstanbul
İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 09:51

Sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç elde ettiklerine dair banka dekontları paylaşarak insanları yatırım yapmaya yönlendiren, güven sağlamak için de ele geçirdikleri hesapların gerçek sahibi gibi davranan şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Mersin ve Antalya’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu



Şüphelilerin çeşitli linkler göndererek gerçek kişilere ait sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri, daha sonra bu hesaplardan banka dekontları paylaştıkları, arkadaş listesindeki kişilere de hesabın gerçek sahibi gibi mesajlar atarak yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirdikleri, ikna ettikleri kişilere de kendi idarelerindeki banka hesaplarına para yatırttıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ise 4’ü tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#Operasyon#Dolandırıcılık#İstanbul

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