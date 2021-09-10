İstanbul merkezli 4 ilde 'Arap Emrah' çetesine operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kasten yaralama, kasten öldürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki "Arap Emrah" suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda kapsamında bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansırken görüntülenirken, gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emrah S.'nin daha önceki bazı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirtildi.

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