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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul#Sultanbeyli#Mahkeme
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 23:21

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 45'i tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evleri tespit edildi.

İstanbul merkezli Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kartal ve Çekmeköy ilçeleri ile Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen evlere 30 Haziran günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 55,74 gram sentetik kannabinoid, 11,74 gram metamfetamin, 9,85 gram esrar, 13,14 gram eroin, 61 adet Galara, 3 adet Suboxone ve 11 adet peçeteye emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi.

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45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Sultanbeyli#Mahkeme

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