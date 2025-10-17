×
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon

#İstanbul#Suç Örgütü#Operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentin Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" konulu suç maddelerinin işlendiği toplam 32 olay tespit edildi. 

Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan 71 kişiden 12'si ifadelerinin ardından, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48'i tutuklandı. 

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul, Edirne ve Mardin'de 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 15 şüpheli ile 18 yaşından küçük 1 şüpheli yakalandı. 

Söz konusu adreslerde 2'si 9, biri 6.35 milimetre çapında olmak üzere toplam 3 ruhsatsız tabanca ile 58 adet 9, 30 adet 6.35 ve 50 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

