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İstanbul merkezli 3 ilde 'sahte ilan' operasyonu: 13 gözaltı

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#Sahte İlan Operasyonu#Nitelikli Dolandırıcılık#İstanbul Emniyeti
İstanbul merkezli 3 ilde sahte ilan operasyonu: 13 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 09:55

İnternet sitelerinde Esenyurt'ta ucuz kiralık ve satılık daire ilanları vererek ulaştıkları kişilerden 100 bin ila 200 bin lira arasında kapora alıp ortadan kaybolan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Esenyurt'ta uygun fiyata daire kiralama ve satışı yaptıkları yönünde internet sitelerine sahte ilanlar verdikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde sahte ilan operasyonu: 13 gözaltı

3 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin, ilanlar üzerinden kendilerine ulaşan kişilerden 100 bin ile 200 bin lira arasında kapora aldıkları, daha sonra ise iletişimi keserek ortadan kayboldukları belirlendi. Çalışmaların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul merkezli 3 ilde sahte ilan operasyonu: 13 gözaltı

13 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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#Sahte İlan Operasyonu#Nitelikli Dolandırıcılık#İstanbul Emniyeti

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