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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu!

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İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu!

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul,  Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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