İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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