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Ali TİNBEK - İstanbul DHA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Gözaltılar var

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İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen 13 kişinin şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

26 Şubat'ta İstanbul, Muş ve Mardin'de 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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