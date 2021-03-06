İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen 13 kişinin şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



26 Şubat'ta İstanbul, Muş ve Mardin'de 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.