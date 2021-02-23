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Ali Çağlar TİNBEK-Soner HASIRCIOGLU- Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul merkezli 3 ilde kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda drone ve narkotik köpeği de kullanıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

65 ŞÜPHELİDEN 34'Ü GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. 

İstanbul merkezli 3 ilde kritik operasyon Çok sayıda gözaltı var

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