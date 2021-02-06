İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 127 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ocakta İstanbul merkezli İzmir ve Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 127 göçmen kurtarılırken, göçmenleri taşıdığı tespit edilen 6 minibüse el konuldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 210 bin lira, 540 euro ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

SAĞLIKSIZ ORTAMLARDA BEKLETMİŞLER



Yapılan araştırmalarda, aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin sınır illerine götürülmeden önce şok evlerinde insani olmayan sağlıksız koşullarda, maskesiz ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamlarda günlerce tutuldukları belirlendi. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere 1.000-2.000 euro para ödeyerek günlerce süren yolculuklar sonunda İran, Irak ve Suriye üzerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve devamında karayolu ile İstanbul'a geldikleri belirtildi. Göçmenleri İstanbul'daki organizatörlere Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan gitme vaadiyle yine 1.000-2.000 euro karşılığında anlaştıkları belirlendi. 1 şubatta "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 10 şüpheli ise ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.