İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarını kullanarak diğer örgüt mensuplarıyla iletişime geçen 13 şüpheli tespit edildi. 4’ü ihraç astsubay, 9’u ise ihraç askeri öğrenci olan şüphelilerin yakalanması için saat 01.00’de 3 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)