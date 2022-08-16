Ä°stanbul merkezli 3 ilde FETÃ– operasyonu

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda; Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde TSK yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde eylem ve faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine dair haklarÄ±nda beyanlar bulunan, gizli haberleÅŸme yÃ¶ntemlerinden olan ankesÃ¶r-bÃ¼fe telefonlarÄ± kullanarak iletiÅŸime geÃ§tikleri tespit edilen 14 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ä°stanbul merkezli 6 adreste olmak Ã¼zere toplam 3 ilde, operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.