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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon

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İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon
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İstanbul merkezli 3 ilde MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta, MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, adreslerde yapılan baskın sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

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