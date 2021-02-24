İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta, MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, adreslerde yapılan baskın sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.