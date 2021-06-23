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Gündem
AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 03:33 | Son Güncelleme:

3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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