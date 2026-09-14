×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli 20 ilde nefes kesen operasyon: 155 yeni nesil suç örgütü üyesi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Organize Suçlar#Motosikletli Suçlar
İstanbul merkezli 20 ilde nefes kesen operasyon: 155 yeni nesil suç örgütü üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 10:09

İstanbul merkezli 20 ilde, motosikletli iş yeri kurşunlama ve yağma gibi suçlara karışan elebaşları kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi, uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi desteği ve İstanbul, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ile Anadolu cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda uluslararası alanda faaliyet gösteren, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan ve elebaşları hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul merkezli 20 ilde nefes kesen operasyon: 155 yeni nesil suç örgütü üyesi yakalandı

KİMLİK VE ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Elebaşlığını yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla gerçekleşen çalışmada, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet ve tehdit suçlarına karıştıkları tespit edilen 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü üyelerinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul merkezli 20 ilde nefes kesen operasyon: 155 yeni nesil suç örgütü üyesi yakalandı

155 KİŞİ YAPILDI

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 155 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 20 ilde nefes kesen operasyon: 155 yeni nesil suç örgütü üyesi yakalandı

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız otomatik tabanca, 4 tabanca, 207 mermi, 2 av tüfeği, 122 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözden KaçmasınOkul çevresinde ders başı denetimi İlk gün heyecanı ve güvenlik önlemleri kameradaOkul çevresinde ders başı denetimi! İlk gün heyecanı ve güvenlik önlemleri kameradaHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın17 milyar 750 milyon TLlik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı17 milyar 750 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Organize Suçlar#Motosikletli Suçlar

BAKMADAN GEÇME!