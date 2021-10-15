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İstanbul merkezli 16 ilde saat 06:00'da DHKP/C operasyonu: 79 gözaltı, 47 şüpheli aranıyor

#İstanbul#DHKP/C#Operasyon

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 79 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik bugün saat 06.00'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik hava destekli gerçekleştirilen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Operasyon kapsamında 79 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul merkezli 16 ilde saat 06:00da DHKP/C operasyonu: 79 gözaltı, 47 şüpheli aranıyor

Haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallerin yanı sıra 62 adet fişek, 3 adet silah ve bu silahlara ait 4 şarjör ele geçirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde saat 06:00da DHKP/C operasyonu: 79 gözaltı, 47 şüpheli aranıyor

Yakalananlar arasında eylem için silahlı eğitim alan kişilerin yanı sıra, daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün yurt dışı merkez komitesi ile bağlantısı olan ve şifreli yazışmaları olduğu tespit edilen şüphelerin de olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 16 ilde saat 06:00da DHKP/C operasyonu: 79 gözaltı, 47 şüpheli aranıyor

 

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#İstanbul#DHKP/C#Operasyon

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