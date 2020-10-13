MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu başladı
GeriGündem İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu başladı
Abone Olgoogle-news

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle