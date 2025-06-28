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İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

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#FETÖ Operasyonu#İstanbul#Tutuklama
İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 17:03

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlı tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlı tutuklandı.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı.

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#FETÖ Operasyonu#İstanbul#Tutuklama

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