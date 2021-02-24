MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem Haberleriİstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı
GeriGündem İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı
Abone Olgoogle-news

PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Merkezli 10 ilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir asteğmen, altı astsubay ve altı uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, diğer üç şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar da kameralara yansıdı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 13 gözaltı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi