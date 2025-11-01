×
Gündem Haberleri

İstanbul Maratonu nedeniyle tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 14:23

İstanbul Maratonu dolayısıyla yarın T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbulun ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, yarın gerçekleşecek Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz." denildi.

