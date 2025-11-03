İstanbul Maratonu bir kez daha kıtaları birleştirdi

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğundaki ‘Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu’ sloganıyla düzenlenen, 126 ülkeden koşucunun katıldığı 47’nci İstanbul Maratonu’na 42 kilometrede 5 bin 976, 15.5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda da 5 bin olmak üzere toplamda 41 bin 416 bin kişi kayıt yaptırdı. Her yıl Türkiye’den ve dünyadan binlerce koşucuyu ağırlayan maraton, dün saat 09.00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde verilen startla başladı.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

Haberin Devamı

Maratona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılırken, erkeklerde son şampiyon Dejene Debela’nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer aldı. 42 kilomotrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Atlet Rhonzas Lokitam Kilimo 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesi ile maratonu kazanırken, kadınlarda 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı sporcu Bizuager Aderra birinci sırada geldi.

HALK KOŞUSU MARATONA RENK KATTI

Maratonun 8 kilometrelik Halk Koşusu, Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başladı. Binlerce vatandaşın katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Türk bayrakları ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle koşuya katıldı. Birçok katılımcı köprünün ortasında hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı katılımcılar Gazze’ye destek için Filistin bayrağı ve tişörtüyle koştu. Kimi katılımcılar renkli kostümlerle koşuya katıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek de koşuya katılıp seslerini duyurmak istedi, topluma mesaj yolladı. Bazı aileler çocuklarıyla bazıları ise evcil hayvanlarıyla koşuya katıldı. Kimi vatandaşlar koşmak yerine yürümeyi tercih etti. Koşuya yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50’şer bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20’şer bin dolar, üçüncüler ise 10’ar bin dolar ödül alırken, toplam 190 bin dolar ödül dağıtıldı. Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin olmak üzere toplamda 400 bin TL para ödülü verildi. Tekerlekli sandalye koşucuları için birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 20 bin TL ödül dağıtıldı.