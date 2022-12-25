İstanbul Maltepe'de korkutan yangın

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Maltepe, Yalı Mahallesi, Eğitimciler Çıkmazı Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 2 katlı konteyneri söndürmek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. 2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yanan geri dönüşüm tesisi havadan drone ile görüntülendi.

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