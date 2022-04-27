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İstanbul-Londra hattında 7.5 milyon liralık Bitcoin vurgunu

#Bitcoin#Operasyon#Gözaltı
İstanbul-Londra hattında 7.5 milyon liralık Bitcoin vurgunu

İddiaya göre, maaş aldığı bankada işlem sırası bekleyen A.A.’ya yanaşan H.Z. Bitcoin yatırımında bulunması konusunda önce tavsiyede bulundu, daha sonra da ısrarcı oldu. H.Z.’nin ısrarlarını kıramayan A.A. bu teklifi kabul etti.

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H.Z., A.A.’yı Londra’da bir şirkette çalışan Mert adlı kişiye yönlendirdi. Mert adlı kişi, A.A.’yla görüşerek kripto para borsasında hesap açtırdı ve telefonla uzaktan bağlanmak için yazılım yükletti. Daha sonra A.A.’ya ait paralar kripto para borsasına gönderilerek 12.77 adet bitcoin alındı. Alınan bitcoinler A.A.’nın bilgisi ve rızası dışında uzaktan erişim programı ile başka kişilerin hesaplarına aktarıldı.

OPERASYONLA 8 KİŞİYE GÖZALTI

Dolandırıldığını anlayan A.A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Savcılık olayın araştırılması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verdi. Siber polisler yaptıkları araştırmada, dolandırıcılık olayına karışan 9 kişiyi belirledi. İstanbul merkezli Ankara, Eskişehir, Denizli ve Gaziantep’te eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin de arandığı belirtildi. Gönderilen Bitcoin’lerin günümüzdeki değerinin 7 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

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#Bitcoin#Operasyon#Gözaltı

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