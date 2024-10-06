İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sergilere yoğun ilgi

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Festival kapsamında müzikseverler ile buluşan dünyanın en önemli orkestralarından biri olan Deutsches Symphonie Orchester Berlin, dakikalarca ayakta alkışlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali, büyük ilgiyle devam ediyor. Frida ve Picasso sergileri başta olmak üzere festival kapsamındaki sergileri her gün binlerce kişi ziyaret ederken, İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu. Festival kapsamında müzikseverler ile buluşan dünyanın en önemli orkestralarından biri olan Deutsches Symphonie Orchester Berlin, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tarihin en ünlü ressam ve heykeltraşı Pablo Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 parçalık, “Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, pop art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu” sergisi, Refik Anadol’un yeni projesi “Yeryüzü Rüyaları: Anadolu” başta olmak üzere birçok sergiye, konsere ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan AKM’de dün erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, birbirinden önemli sanatçıların sergilerini festival sayesinde bir arada görme fırsatını yakalamaları nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

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Ölümünden neredeyse 68 yıl sonra ile, ikonik bir figür olarak ışıldayan Frida Kahlo’nun yaşamına bir yolculuk niteliğinde olan “Frida Kahlo’nun Günlükleri Sergisi, festivalin en fazla ilgi gören sergilerinden biri oldu. Grand Pera’da açılan ve sergileme teknikleriyle de dikkat çeken Frida sergisi nedeniyle kuyruk İstiklal Caddesi’ne uzandı.

Lale Müzesi’nde açılan “Leonardo Da Vinci Rönesans Dehası” ve Tophane-I Amire’de görülebilen Sebastiao Salgado’nun “Genesis” sergisine her yaştan ziyaretçi büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali bugün sona ererken, Frida Sergisi, 26 Ekim’e, Picasso, Andy Warhol ve Salgado sergileri 31 Aralık’a, Da Vinci sergisi ise 15 Ocak 2025’e kadar devam edecek.

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DEUTSCHES SYMPHONIE ORCHESTER BERLIN DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

İstanbul Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların sergilerinin yanı sıra dünyanın en önemli orkestralarına da ev sahipliği yapıyor. Mariinsky Orkestrası’nın ardından Deutsches Symphonie Orchester Berlin, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda unutulmaz bir konser verdi. Biletleri satışa açıldığı gibi tükenen orkestrayı Robin Ticciati yönetti. Keman sanatçısı Isabella Faust’un solist olarak müzikseverlerin karşısına çıktığı konserin sonunda dinleyiciler, dakikalarca orkestrayı ayakta alkışladı.

OPERADAN ŞİİRE SANATIN HER DALI FESTİVALDE

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AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda Deutsches Symphonie Orchester Berlin konseri gerçekleşirken, AKM Tiyatro Salonu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi “Rezonans” isimli bir modern dans temsili sahneledi.

Süreyya Sahnesi’nde de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Ulusal Müziğimiz” konser serisi kapsamında Cumhuriyet döneminin önemli bestecilerinden Turgay Erdener’in besteleri sanatseverlerle buluştu.

Garibaldi Sahnesi’nde Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Uçurtmanın Kuyruğu”, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Ebedi Barış”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Lysistrata” oyunu sahnelendi.

Fişekhane’de “Odadaki Sihirbaz” ve “Lale’li Sihirbaz” tiyatro oyunları ilgiyle karşılandı. Rami Kütüphanesi’nde ise “Şiir ve Şehir” söyleşileri düzenlendi.

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Taksim Camii Kültür Merkezi, “Mana İkliminden Damlalar” konseri ile Süleyman Ragıp Yazıcılar’ın “Gençlerle Hasbihal - Mana Medeniyeti”, Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Kalem Güzeli Adlı Kitabının Yeni Edisyonu Üzerine Hasbihal” ve Prof. Dr. M. Lütfi Arslan’ın “Uyanın, Rüya Vaktidir” söyleşilerine ev sahipliği yaptı.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Ümraniye Belediyesi önünde kurulan Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar düzenlendi.

Festivalin sekizinci gününde çocuklar; gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler ile gönüllerince eğlenirken, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleriyle de uzaya dair birçok yeni bilgi öğrendiler. Bilim atölyelerine katılan çocuklar, teleskopla gözlem yapma şansı da buldular.

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AKM Çocuk Sanat Merkezi ve Çocuk Köyü’nde çocuklar; “Drama Atölyesi”, “Heykel Yapım Atölyesi”, “Alacahöyük İki İdol Seramik Atölyesi”, “Erken Müzik Eğitimi”, “Ritim Atölyesi”, “Yürüyen Robot Yapımı”, “Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum”, “Hava ile Çalışan Araba Yapımı”, “Çocuk Arkeologlar Kazıda”, “Yuvarla ve Boya”, “Küre Yüzeyinde İp Sanatı” ve “Sabun Atölyesi” gibi farklı atölyelerde el becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.

Çocuklar ayrıca; “Meddah Gösterisi” ve çocuk tiyatrosu “Kral Şakir” ile eğlenceli saatler yaşadı.