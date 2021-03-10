İstanbul-Konya-Eskişehir üçgeninde... Kanlı cinayet!

İstanbul’da yaşayan Narin Bingöl, 6 Mart'ta Konya Yunak İlçe Emniyet Amirliği’ni arayarak Kaymakamlık’ta görevli eşi Hekim Bingöl’den (49) haber alınamadığını söyledi. Konya polisi, yalnız yaşayan Hekim Bingöl’ün 5 Mart'ta evin önüne getirilen 78 SH 880 plakalı otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, arabanın Ankara’nın Polatlı ilçesine doğru gittiğini belirledi.

Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42) adına kayıtlı olduğu saptandı. Ekipler araç sahibi Ali Şentürk’ün, 2 çocuğunun annesi H.Ş. ve 1 çocuk babası Hekim Bingöl’ün İstanbul’da aynı işyerinde çalıştıkları sırada ilişki yaşadıkları iddiasıyla şikâyette bulunduğunu ve bu şikâyetin ardından Bingöl’ün 1 yıl önce Yunak’a tayininin çıktığını belirledi. Bu bilgiyle Astsubay Ali Şentürk, şüphe üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp Konya'ya götürüldü.

'RÜYALARIMA GİRİYORDU'

Gözaltına alınan Ali Şentürk, ifadesinde “Amacım, eşimle olan ilişkisini konuşup bu işi sonlandırmaktı çünkü bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu. Psikiyatrik olarak destek de aldım ama fazla işe yaramadı. Hekim Bingöl, buraya tayin oldu ama eşimle görüşmeye devam ediyordu. Yunak'a geldim, o da beni eve davet etti. Bir süre evinde oturduktan sonra arabamla yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde arabada tartışmaya başladık. Aşağı indiğimizde aramızda boğuşma yaşandı. Hekim, araçta bulunan bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de bıçağı alarak kendimi korudum. Bu sırada bıçak, Hekim’in boğazını kesmiş. Hekim, acı içinde bağırıyordu. Bir süre sonra baktığımda yaşamıyordu. Cesedin üzerini moloz ile doldurup olay yerinden ayrılarak İstanbul’a gittim” dedi.

MOLOZLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Ali Şentürk’ün, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Aydınlı Mahallesi yakınlarında gösterdiği yerde Hekim Bingöl’ün cansız bedenine ulaşıldı. Molozların altından çıkarılan Bingöl’ün boğazının birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Bingöl’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eskişehir’e gönderildi. Ali Şentürk ise önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.