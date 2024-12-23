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İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı: Personel tahliye edildi

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#Gemi#Konteyner#Ambarlı
İstanbulda konteyner gemisi yan yattı: Personel tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 08:57

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Gemi personeli tahliye edildi.

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Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

İstanbulda konteyner gemisi yan yattı: Personel tahliye edildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

İstanbulda konteyner gemisi yan yattı: Personel tahliye edildi

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#Gemi#Konteyner#Ambarlı

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