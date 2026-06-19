×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul kent genelinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul' denetimi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Huzur Denetimi#Taksim
İstanbul kent genelinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul denetimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 22:01

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Beyloğlu Taksim'deki uygulamaya Özel Harekat, Beyoğlu ilçe ekipleri ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve bekçi katıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri araçları durdurarak, didik didik arama yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Huzur Denetimi#Taksim

BAKMADAN GEÇME!