İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem... Peki bu depremi nasıl yorumlamak gerekir?

AFAD verilerine göre saat 15.07’de İstanbul’un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4.2 merkez üssünün de Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

Peki bu depremi nasıl yorumlamak gerekir?



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hurriyet.com.tr’ye önemli bilgiler verdi.

Prof Dr Hasan Sözbilir: Deprem Sultanbeyli taraflarında görülüyor. AFAD 3,9 uluslararası istasyonlar da 4,2 olarak açıkladı. İlginç olan ise depremin karada olması… Normal şartlarda Kuzey Anadolu Fay hattı denizden geçiyor. Bu deprem, adaların kuzeyinde meydana geldi. Depremin olduğu yerde Türkiye’deki deprem haritalarında herhangi bir fay hattı gözükmüyor, yani çizilmemiş.



Yalnız çizilmemiş olması burada fay olmadığı anlamına da gelmez. Orada fay vardır ama çalışılmadığı için hiç gündeme gelmemiştir. Ama şöyle bir şey de var, depremin ilk olduğu anda saptanan yer daha sonra ayrıntılı bakıldığında tekrar deniz kısmına denk gelebilir. Bunu biraz daha zaman geçtikten sonra ayrıntılı şekilde öğreneceğiz.



Övgün Ahmet Ercan: Deprem, olması beklenen büyük İstanbul depreminin gerçekleşeceği Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde meydana gelmedi. Kartal ya da Ümraniye’de olan ikincil kırıklar üzerinde oldu. Bu kırık, uzun yıllardır deprem üretmedi.



Ama şunu söylemek lazım, bu tarz kırıklar İstanbul’un her yerinde bulunuyor ve İstanbul’da üretebileceği en büyük deprem 4.0 büyüklüğündedir. İstanbul için büyük çekince oluşturmazlar ve bu depremin ardından büyük bir deprem gelme olasılığı yoktur. En önemlisi de son yaşanan deprem, Marmara’nın gergin olduğu anlamına da gelmez.

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