İstanbul karası

Megakentin ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu zor anlar yaşattı. Meteorolojinin uyarısının ardından yağış Arnavutköy’de başladı. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde salı günleri kurulan semt pazarını, yağmur giderlerinin tıkanması yüzünden su bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazar esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Arnavutköy Haraçcı Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minarenin alemi yerinden koptu. Olayda yaralanan olmadı.

- Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Avcılar, Bahçelievler ve Fatih’in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu nedeniyle, 2017 yılındaki süper hücre yağışında olduğu gibi çok sayıda araç hasar gördü.

- Yağış nedeniyle D-100 karayolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

- Kadıköy-Moda tramvayı ile Eyüp-Piyerloti teleferik hattındaki seferler hava muhalefeti nedeniyle bir süre yapılamadı.

- Ümraniye Çarşı Metro Durağı’nın girişindeki yürüyen merdivenler şiddetli dolunun ardından, ceviz büyüklüğünde buz parçalarıyla beyaza büründü.

- Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde yaşanan su baskınında park halindeki bir motosiklet sel sularına kapılarak sürüklendi.

- Topkapı ve Okmeydanı’nda yoğun yağış sonrası yollar göle dönerken, Edirnekapı-Topkapı arasında aniden su basan alt geçitte iki otomobil ve bir servis minibüsü sel sularına gömüldü.

- Okmeydanı’ndaki alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcuları, itfaiye kurtardı.

- AKOM, İstanbul’u etkisi altına alan sağanakta en fazla yağışın metrekareye 27 kilogramla Güngören, 17 kilogramla Kağıthane, 16 kilogramla Göztepe, 15,8 kilogramla Hadımköy’de tespit edildiğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısına göre, İstanbul’da bugün de kuvvetli yağış etkili olacak.

- Ümraniye’de, dolu nedeniyle birçok bina ve araçta hasar meydana geldi. Zarar gören araçların camını değiştirmek isteyenler tamirciler önünde yoğunluk oluşturdu. Cam tamiri yapan Orhan Gazi Söğüt, “10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ama yetiştirmekte zorlanıyoruz. Kadıköy’den ve Üsküdar’dan da gelen çok müşterimiz var” dedi.

- Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi sakinleri her yağmur ve dolu yağışında olduğu gibi evlerini su bastığını, eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirterek belediyeden destek istedi.

ARAÇLARA ÖNLEM

Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir’de etkili olan doluda vatandaşlar 2017 yılında yaşanan süper hücre yağışındaki gibi zarar görmemek için araçlarına koştu. Vatandaşlar balonlu naylon, battaniye, halı, strafor ve kilimle araçlarını örterek kendilerince önlem almaya çalıştı.

Yağışın gece de devam edeceği haberleri üzerine kapalı otoparklar önünde uzun kuyruklar oluştu. Köprü altında otomobiliyle yağışın bitmesini bekleyen bir sürücü “Yağmurdan bir anda doluya döndü. Kafamıza taşlar düştü sanki. Biz de saklanacak burayı bulabildik” diye konuştu. Ümraniye’de yaşayan Turgay Kopuz, “Aracımda en az 10 bin TL zararım var” diyerek uyarıların geç yapıldığını söyledi.



Aniden bastıran yağmurda alt geçitlerdeki araçlar sel sularına gömüldü.

SONBAHARIN GİRİŞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, artık yönümüzü sonbahara, kışa doğru çevirdiğimizi belirterek şunları söyledi: “İstanbul’da 28-29 derece sıcaklık vardı. Bunun üzerine gelecek olan nemli hava bunu yapacaktı zaten. Yer seviyesi çok sıcak olduğu için CB denilen (cumulenimbus) bulutlar çok çabuk gelişti ve 10-12 kilometrelik bir kalınlığa ulaştı. Bu dolu yapar. Sıcaklıklar artık 6-7 dereceye kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi.”

‘DOLUNUN ÜÇ ŞARTI VAR’

Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yağışların yerel olduğunu söyleyerek İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olurken, bazı ilçelerde hiç yağış olmamasını da buna bağladı. Dolu yağışından 2017 yılında olduğu gibi Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’ün daha fazla etkilenmesini tesadüf olarak değerlendiren Prof. Dr. Kadıoğlu, “Fırtına yolunun üzerinde neresi varsa orayı vuruyor. Dolu yağışının üç tane şartı var. Sıcak ve nemli hava olacak. Yukarısı soğuk, aşağısı sıcak olacak, yani kararsız olacak. Ve bu sıcak kararsız havayı, yukarıya yükseltecek bir hareket olacak” diye konuştu.

KUŞLAR CAN VERDİ

Boğaz çevresi ve Kadıköy’de şiddetini gösteren yağmur ve doludan hayvanlar da olumsuz etkilendi. Kadıköy’de yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle çok sayıda kuş can verdi.