İstanbul kara teslim oldu! Trafik kilitlendi

İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırması sonrası akşam evlerine gitmeye çalışan sürücüler, kaygan zeminde ilerleyemeyince araçlarını yol kenarında bırakarak toplu taşımaya yöneldi.MALTEPE:
TAKSİM: İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
PENDİK: Pendik Güzelyalı E-5’te evlerine gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.
İstanbul'da kar yağışı
akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe’de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.ÜSKÜDAR:
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın edip yürüyüşe çıktı.KADIKÖY:
Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik
durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. BEŞİKTAŞ:
Yağışın artması ve hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollar buz tuttu. Beşiktaş
Balmumcuda seyir halindeki çok sayıda araç, buz tutan yollarda kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçları iterek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı.