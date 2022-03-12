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İstanbul kara teslim oldu! Trafik kilitlendi

#Istanbul#Kar Yağışı#E-5
İstanbul kara teslim oldu Trafik kilitlendi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bu akşam itibarıyla şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle megakentin trafiğinde bulunan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Megakentte yer yer trafikte yoğunluklar oluştu.

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İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırması sonrası akşam evlerine gitmeye çalışan sürücüler, kaygan zeminde ilerleyemeyince araçlarını yol kenarında bırakarak toplu taşımaya yöneldi.

TAKSİM: İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

PENDİK: Pendik Güzelyalı E-5’te evlerine gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.

İstanbul kara teslim oldu Trafik kilitlendi



MALTEPE: İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe’de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

İstanbul kara teslim oldu Trafik kilitlendi


ÜSKÜDAR: Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın edip yürüyüşe çıktı.

KADIKÖY: Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.  

İstanbul kara teslim oldu Trafik kilitlendi


BEŞİKTAŞ: Yağışın artması ve hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollar buz tuttu. Beşiktaş Balmumcuda seyir halindeki çok sayıda araç, buz tutan yollarda kaldı.  Bazı vatandaşlar ise araçları iterek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. 

İstanbul kara teslim oldu Trafik kilitlendi


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#Istanbul#Kar Yağışı#E-5

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