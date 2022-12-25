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İstanbul kara hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#AFAD#Kar
İstanbul kara hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden İstanbul’da kar hazırlıkları başladı. Vali Yerlikaya başkanlığında AFAD’da kışa hazırlık toplantısı yapılırken, kısa vadede kar yağışı beklenmiyor.

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İstanbul’da kar hazırlıkları başladı. Geçen yıla göre İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normali ve üzerinde seyrediyor. Bu hafta ise havalar geçen haftalara göre soğudu. Kentte kar yağışına karşı önlemler alınmaya başladı.

SOĞUK YOK YAĞMUR VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında AFAD’da kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

İBB tarafından belirli bölgelere karla mücadele için tuz kutuları konuldu. Bir süre daha kar yağışı beklenmeyen İstanbul’da aralık ayının başında ticari araçlara zorunla kar lastiği uygulaması başlamıştı. 

İstanbul kara hazırlanıyor

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit “Yedi günlük tahmin yapabiliriz. Pazartesi ve salı günü İstanbul’da yağış yok. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında, bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz.Çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz. kar yağması için İstanbul’da yüksek seviyenin -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerde önemli bir kar yağışı beklenmiyor” dedi.

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#İstanbul#AFAD#Kar

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