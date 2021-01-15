İstanbul kara hazır

BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTMAYIN

Prof. Dr. Orhan Şen (Meteorolog): İstanbul’da bu gece yükseklerde karla karışık yağmur ve hafif kar olabilir. Cuma da hafif olur, cumartesi artar. Sıcaklık gece 0 C olur. Pazar-pazartesi hatta salı sabah da yağar. Pazartesi-salı en soğuk gün. Gece -2 dereceye düşer sıcaklık. Salı öğlen biter. En fazla Anadolu yakasına yağar. Ama kar beklentisini çok yüksek tutmamak gerek.”

PAZAR GÜNÜ İYİ YAĞACAK

Dr. Deniz Demirhan (Meteoroloji Mühendisi): “Perşembeyi cumaya bağlayan gece saatleri itibarıyla buzlanma olacaktır. Gün içinde de erken saatlerden itibaren sulu kar bekliyoruz. Belki şehrin yüksek kesimlerinde, Çamlıca gibi yerlerde ince bir örtü şeklinde kar tutabilir. Cumartesi günü de aynı şekilde. Ama pazar günü ciddi bir kar yağışı bekliyoruz. Orta kuvvette bir kar yağışı olur bu. Kar da tutar. Kuvvetli rüzgâr da olur. Bu yağış pazartesi-salı günü de devam eder. Ondan sonraki günleri de takip edeceğiz.”

TUZ VE KÜREME ARAÇLARI NÖBETTE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kar uyarısının ardından, yurdun büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji aynı uyarıyı mega kent İstanbul için de yaptı. “İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor” uyarısıyla birlikte kent genelinde belediyeler alarma geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentin belirli noktalarında kar küreme araçlarını hazır şekilde bekletmeye başladı. D-100 Karayolu’nun kenarlarına da tuz yığınakları yerleştirildi. İstanbul’un yüksek kesimlerine dün zaman zaman sulu kar yağdı. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)



Ordu’nun yüksek kesimlerinde kardan kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.



Bolu

GÜNEYDE YAZ HAVASI

Yurdun birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hâkim olurken Antalya’da yine yaz havası vardı. Turistler deniz kenarında güneşin keyfini çıkardı.