İstanbul Kalesi Nerede? İstanbul Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi
İstanbul kalesi gerek tarihi ile gerekse de özellikleri bakımından oldukça sık ilgi gören tarihi yapılardan biridir. İstanbul kalesini merak edenler kale hakkında çeşitli araştırmalara gidiyorlar. Arama motorlarının istatistiklerinde ise İstanbul kalesi sıklıkla araştırılan bir kaledir. Peki, İstanbul kalesi nerede? İstanbul kalesi tarihi, özellikleri ve hakkında bilgi nedir? İşte İstanbul kalesi hakkında detayları sizler için derledik.
İstanbul kalesi yapımı oldukça eskiye dayanan bir kaledir.
İstanbul Kalesi Nerede?
İstanbul kalesi İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan bir kaledir. Beykoz ilçesinin Anadolu kavağı semtinde bulunur.
İstanbul Kalesi Tarihi
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen kale tarihte 1242 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Bizans mimarisi ile yapılmış olan İstanbul kalesi pek çok savaş görmüş bu savaşların izlerini hala taşıyan bir kaledir. Doğu Roma imparatorluğu zayıflama dönemine girdikten sonra kale bir müddet Cenevizlilerin eline geçmiş ve bir müddet Doğu Roma imparatorluğunun elinden çıkmıştır.
İstanbul'da yer alan diğer kalelere göre oldukça büyük bir alana inşa edilmiştir. Kale İstanbul'un fethinden sonra ise tamamen Türklerin eline geçmiş oldu. İstanbul kalesi Türklerin eline daha önce ilk kez 1305 yılında Türklerin eline geçmişti. Daha sonra 1931 yılında kaleyi tekrardan Yıldırım Beyazıt ele geçirmişti. Kale zaman zaman tahribata uğrasa da tarihin belirli zaman periyotlarında onarılmıştır.
İstanbul Kalesi Özellikleri
- İstanbul'da yer alan tek Bizans kalesidir.
- 500 metre uzunluğa sahip iki tepe üzerinde yapılmıştır.
- Kale 60 ve 130 metre genişliğine sahiptir.
- Bizans mimarisi ile yapılmıştır.
- Tuğlalar ile inşa edilen kalelerin tuğlaları dikdörtgen ve kare şeklindedir.
- Kalenin çifte kulesi bulunmaktadır.
- Kalenin içinde bir adet hamam bulunmaktadır.
İstanbul Kalesi Hakkında Bilgi
İstanbul kalesi İstanbul'da yer alan Bizans mimarisi ile yapılan bir kaledir. Kalenin duvarında Yunancaya ait yazılar bulunmaktadır. 2015 yılında tarihi eser kaçakçıları kalede bulunan yaklaşık 6.500 bin tarihi eseri çalmıştı. İstanbul kalesi İstanbul'un en kuzeyinde bulunur. Yapım amacı ise İstanbul'a girişlerin kontrolü için yapıldığı tahmin edilmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul kalesinde Mehmed Ağa tarafından yapılmış olan bir hamam da bulunmaktadır. 2010 yılından beridir kalede çeşitli olarak kazı çalışmaları ve tarihi araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. İstanbul kalesi günümüzde müze olarak ziyaret edilebilmektedir. İstanbul kalesine haftanın her günü ulaşmak ve ziyaret etmek mümkündür. İstanbul kalesinin ziyaret esnasında herhangi bir üret ödemezsiniz. Ücretsiz bir şekilde kaleyi gezebilir fotoğraf çekebilirsiniz.
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