Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de bir binada patlama: 1 yaralı

Haberin Devamı

Kağıthane'de 6 katlı binanın 2 'inci katında meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

'BOMBA PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Zannedersem yabancı uyruklu bir bayan oturuyormuş orada" şeklinde konuştu.