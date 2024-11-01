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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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#İstanbul-İzmir Otoyolu#Tomruk#Trafik Kazası
İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 01:24

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolunda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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#İstanbul-İzmir Otoyolu#Tomruk#Trafik Kazası

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