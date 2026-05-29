×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul İtfaiyesi’nden yavru kedi operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul İtfaiyesi#Yavru Kedi Operasyonu#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul İtfaiyesi’nden yavru kedi operasyonu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

Vatandaşlar tarafından çekilip yayınlanan ve sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin tarihi bir binanın asma katında mahsur kalan yeni doğmuş üç yavru kediyi kurtarma anları izleyenlerin içini ısıttı.

Haberin Devamı

İstanbul İtfaiyesi’ne birkaç gün öne gelen ihbar üzerine ekipler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin arkasındaki iki katlı tarihi bir vakıf binasına gitti. Vatandaşların duyduğu kedi sesleri üzerine harekete geçen ekipler, yavruların asma tavanın altında, yaklaşık dört metre derinlikte sıkışıp kaldığını belirledi.

3’Ü DE KURTARILDI

İtfaiye eri Abdullah Tosun, nefes kesen operasyonu Hürriyet’e anlattı. Tarihi binanın sonradan yapılan asma katının OSB laminat parke ile kapatıldığını aktaran Tosun, şunları söyledi: “Ya komple kırmamız gerekiyordu ya da tam yerlerini tespit edip nokta operasyonu yapacaktık. Sesleri dinledik. Özel görüntüleme cihazımız ‘yılan kamera’ ile boşluğu kontrol ettik. Ardından ölçüm yapılarak kedilerin bulunduğu noktaya zarar vermeden küçük bir kesi açtık. Bir tanesi hareketsizdi. Acaba yaşamıyor mu diye düşündük. Sonra dikkatlice müdahale ettik ve üç yavruyu da sağ salim çıkardık. Çok küçüktüler, sürekli miyavlıyorlardı. Dünyayı bile algılayamamışlardı. Anne kedinin yavrulayıp gittiğini düşünüyoruz. Yeni doğmuş oldukları için, kurtarır kurtarmaz hemen veteriner ekiplerine teslim ettik.”

Haberin Devamı

İstanbul İtfaiyesi’nden yavru kedi operasyonu

HER CANLI İÇİN...

21 yıllık itfaiyeci olan ve beş çocuk babası olduğunu söyleyen Abdullah Tosun, görevlerinin yalnızca yangınlarla sınırlı olmadığını hatırlatarak, “Yangın dışında hayvan kurtarma, trafik kazaları ve birçok olaya müdahale ediyoruz. Bir canlının başı sıkıştığında ilk akla gelen yer itfaiye oluyor. Kuş, insan, kedi fark etmiyor. İhbar geldiğinde hiçbir canlıyı ayırt etmiyoruz” diye konuştu. Daha önce kolon içinden kedi çıkardığını, kısa süre önce de Yenikapı’da toprağın altına demirlere sıkışan yaralı bir kediyi kurtardıklarını anlatan Tosun, mesleklerini büyük bir özveriyle yaptıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Can kurtarmanın hazzı bambaşka. Her gün evden çocuklarımızla helalleşerek çıkıyoruz. Tehlikeli bir iş yapıyoruz ama severek yapıyoruz. Hele kurtardığınız can küçücükse, insanın içine daha başka dokunuyor. Bugüne kadar kurtardığımız kedilerin yüzde 40’ı itfaiyenin arka bahçesinde yaşıyor. Yer bulamazsak bakımlarını orada yapıyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul İtfaiyesi#Yavru Kedi Operasyonu#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!