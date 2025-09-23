İstanbul İtfaiyesi 311 yaşında

Haberin Devamı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak 1714 yılında kurulan Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı, 1827’da yerini Yangıncı Taburu’na bıraktı. 25 Eylül 1923 tarihinde itfaiye hizmetlerinin belediyelere devredilmesiyle itfaiye teşkilatı günümüzdeki hâlini alarak İstanbul İtfaiyesi ismini aldı. Bu yıl 311’inci yılını kutlayan İstanbul İtfaiyesi, tarihte olduğu gibi günümüzde de adından kahramanlıklarıyla söz ettiriyor. İstanbul İtfaiyesi, yalnızca yangınlarla değil, insan hayatı ve kentin varlıklarını korumak için verilen mücadeleyle İstanbul’un en güçlü simgelerinden biri olmaya devam ediyor.

‘BİZLER YALNIZCA YANGIN SÖNDÜRMÜYORUZ’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık Binası’nda düzenlenen 311’inci yıldönümü kutlama töreninde, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak bir konuşma yaptı. Albayrak “Her an göreve hazır olmayı, gerektiğinde kendi canını ortaya koymayı gerektiren itfaiyecilik, bir meslekten çok daha fazlasıdır. Bizler yalnızca yangın söndürmüyor, afetlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için de çalışıyoruz” dedi.

HAFTA BOYUNCA ETKİNLİK

22–26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İtfaiye Haftası etkinlikleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunulmasıyla dün başladı. Hafta boyunca şehrin farklı meydanlarında mobil eğitim araçlarıyla yangın güvenliği ve afet bilinci konularında eğitimler verilecek, tarihi tulumbacılar seremonileriyle geçmişten bugüne uzanan itfaiye geleneği İstanbullularla buluşturacak. Ayrıca, Edirnekapı itfaiye şehitliği ve şehit aileleri ziyaret edilecek. Program kapsamında düzenlenecek “Yılın İtfaiyecisi ve Personeli Ödül Töreni” ile üstün gayretleriyle öne çıkan itfaiye personeli ödüllendirilecek.