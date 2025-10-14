İstanbul istikameti trafiğe kapandı! Kara yolu kilitlendi

Haberin Devamı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması sürücü yoğunluğuna neden oldu.