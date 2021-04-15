İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden çarpıcı açıklamalar! "İnsanlar buna inanmasın"

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"SON 1 HAFTADIR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE"

"Yaklaşık bir seneyi aşkındır salgınla mücadele ediyoruz. İstanbul salgının kavşak noktası. Dalgalı bir sayı ile hasta sayımız yükseldi. Temizlik, maske mesafe ve hijyenle önlenebileceği dünyada da söyleniyor. Aşı ve kurallara uyarak yenebiliriz. Farkındalık azaldıkça sayılar yükseliyor.

Kısıtlamalar ve kurallardan önce farkındalığın artması önemli. Salgının bitmediği ortada. Kısıtlama yapsak da tamamen kapansak da bu sefer ev içi bulaşlar artıyor. Bütün toplumun mücadelesi ile üstesinde gelebiliriz. İstanbul’da 20-25 gündür artma trendi 1 haftadır düşüş eğiliminde., çünkü farkındalık arttı. En önemli unsurlardan biri medya. Şu net ki insanların uyumu şart.

İnsanlar uzun süreli sonuçlardan sonra 'bana bir şey olmaz' diye düşünüyor. Bu salgında sadece kendi bedeninden sorumlu değil, başkasının hasta olmasından da sorumlular. Korkudan çok ikna ederek anlatmaya çalışmalıyız. Sağlık sistemimiz mükemmele yakın bir sistemle çalışıyor, bazı ülkelerde parklarda tedavi yapıldı.

TEST KAPASİTESİ

İstanbul’da yoğun bakımları dolaşınca üzülüyorum. En büyük silahımız olan aşıda bile çekinceler yaşanıyor. Herkesin ne yaptığını düşünmesini istiyorum. Başkasını değil önce kendimizi eleştirmeliyiz.

Günde 104 bin yapabilir kapasitedeyiz. Filyasyon ekipleri 25-30 bin kişiye gidebilir durumda.

Bu hastalık ciddi bir hastalık, herkesin bilmesi gerekiyor. Özellikle 60 yaş üstünde ciddi seyrediyor. Bu hastalıkta canlı canlı nefes alamaz boyutuna geliyorsunuz. Bana bir şey olmaz diyenlere, gelirse pişman olursunuz dememiz gerekiyor.

İstanbul’da yataklarımızda hem normal hastalara bakmaya hem de KOVİD'le mücadele ediyoruz. Yatak ve hastaneye başvurular birkaç hafta daha sürecek düşünüyorum.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Yatak kapasitemizin yüzde 65’i dolmuş durumda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Aşılamada 60-65 yaş arasını hastanelere bekliyoruz.

İnsanları aşı yapılması için bekliyoruz. Kamu hastanelerimizde Biontech aşılarımız var, onun haricinde Sinovac aşımız yapılmaya devam ediliyor.

"MUTLAKA AŞIYA BEKLİYORUZ"

İnsanların şunu bilmesini istiyoruz. İnsanoğlunun şu anki yaşam süresi 80 bandında. Bunu sağlayan en önemli unsur aşının keşfi ve salgınlarla mücadeledeki etkinliği. Zaten elimizde olan bir durumdan bahsediyoruz. Biz 65 yaş üzerini aşıladıktan sonra yoğun bakımlardaki entübasyon ve ölüm oranlarımız azalmış durumda. Bu çok net aşının faydası. Elimizdeki tek silah da aşı. Bazı insanların hak ettiği halde aşıya gelmemesini ben anlayamıyorum. Yaşlılarımızı, büyüklerimizi 60-65 yaş insanımızı mutlaka aşıya bekliyoruz.

"İNSANLAR BUNA İNANMASINLAR"

Bu kadar bilim insanı, ben hekim olarak insanlara fayda vermek için okumuşum. Kendi hayatımı buna adamışım. Bu meslek sadece para ve sıfat için yapılabilecek bir meslek değil. Herkes her doktor bunu söylerken, komşunun, oğlunun, şunun bunun söylemesiyle, lütfen... Birisi çıkıp video yayınlıyor aşı şöyledir böyledir diyor. İnsanlar buna inanmasınlar.

Bir daha söylüyorum. Biz aşıları; ki Türkiye 2009'dan beri takip sistemini kurmuş durumda. Bazen dezenformasyonlar da oluyor. Türkiye'deki aşı takip sistemi dünyada en iyilerinden birisi. Türkiye çok büyük bir altyapıya sahip durumda.

Bazı ülkelerde aşı odaları kuruldu. Biz o zaman da söyledik buna gerek yok. Türkiye bunu hazır etmiş ve yıllardır uygulayan bir ülke.

AŞI İKNA TİMİ

İnsanoğlunun yaşam kapasitesi 80-85 civarında bu yaşta olmasında aşının büyük katkısı var. Aşılamadan sonra bu yaş grubunda ölüm ve entübe sayısı azaldı. Bazı insanların hak ettiği halde aşıya gelmemesini anlamıyorum. Bütün aşıları tek tek TC numaraları ile eşleştirip yapabiliyoruz."

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