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DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan koronavirüs uyarısı

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan koronavirüs uyarısı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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