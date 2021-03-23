İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu ‘aman dikkat’ diye uyardı!

Koronavirüs salgınıyla birlikte vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Marmara Bölgesi alarm veriyor. Vaka sayılarındaki tırmanışta özellikle İstanbul’daki artışlar dikkat çekiyor. Uzmanlar bu tırmanışı üçüncü dalga olarak nitelendirirken, yayılma hızında mutasyonlu virüsün etkisinin olduğunu kabul ettiler.

Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama oranını yükselmesiyle birlikte vaka sayılarındaki yükselişe rağmen hastaneye yatışlarda aynı oranda bir yükseliş gerçekleşmedi.

Uzmanlar bu sebepten dolayı 65 yaş üstünü ikna etmek için bu sonuçların paylaşılması gerektiğini dile getirdi. Halen 250 bini İstanbul’da olmak üzere 65 yaş üstünün yüzde 9’unun aşı yaptırmadığı, bunların büyük bölümünün de kadınlar olduğu saptandı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: AMAN DİKKAT!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.



Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

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