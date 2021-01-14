İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu

Sağlık çalışanlarına bugün itibarıyla koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Çin’den getirilen CoronaVac aşısını olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir video paylaşan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için izlenecek yolu anlattı.

E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sistemde kendisi için "Kovid pandemi aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içinde yer almaktasınız" yazdığını belirterek aşı yaptırmak için randevu oluşturdu.

Prof. Dr. Memişoğlu, daha sonra Kumkapı’daki 43 Numaralı Aile Hekimliği’ne giderek koronavirüs aşısını saat 15.20’de yaptırdı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Allah bir daha bize böyle bir salgın, böyle bir sene yaşatmasın" dedi.

Prof. Dr. Memişoğlu’na aşı olduğuna ilişkin ’Aşı kartı’ da verildi.