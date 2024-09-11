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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'maymun çiçeği' iddialarına yalanlama

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#Maymun Çiçeği#İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü#İstanbul
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden maymun çiçeği iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:36

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyada iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Maymun Çiçeği#İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü#İstanbul

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