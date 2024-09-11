İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'maymun çiçeği' iddialarına yalanlama

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.



Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.