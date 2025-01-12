İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanır

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Hürriyet, bazı okullarda öğretmenlerin ortak sınavlar sonrası başarısız öğrencilerin puanlarının ve şubelerdeki sınıf ortalamalarının bir anda yükselmesiyle ortaya çıkan şüpheyi gündeme getirmişti. İddialar, öğrencilerin telefonlarındaki mesajlaşmalarda soruların ve cevap anahtarlarının WhatsApp üzerinden yayıldığının görülmesiyle daha da güçlenmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, söz konusu iddiaları doğruladı:

OKUL ÖZELİNDE...

“Sayısı çok olmayan bazı okullarda böyle bir durumun yaşandığına ilişkin tespitlerimiz oldu. İl genelinde bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Çalışmaların ardından ‘sınav iptali’ konusunu değerlendireceğiz. Ancak bu iptal soruların önceden ele geçirildiğini tespit ettiğimiz ve belgelere dayandırdığımız okullar özelinde olacak. İlk bulgulara göre matematik ve coğrafya dersinin sınavlarında sıkıntılar yaşanmış. Önümüzdeki dönemde ortak sınavların güvenliğinin sağlanması için ek tedbirler de alacağız.”