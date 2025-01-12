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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanır

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#İstanbul#Murat Mücahit Yentür#Ortak Sınav
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanır
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ortak sınav öncesi soru ve cevap anahtarlarının öğrencilerin eline geçtiği iddialarını doğruladı: “Araştırmamız sürüyor. Soruların sızdığı tespit edilirse okullar özelinde sınavları tekrarlayacağız.”

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Hürriyet, bazı okullarda öğretmenlerin ortak sınavlar sonrası başarısız öğrencilerin puanlarının ve şubelerdeki sınıf ortalamalarının bir anda yükselmesiyle ortaya çıkan şüpheyi gündeme getirmişti. İddialar, öğrencilerin telefonlarındaki mesajlaşmalarda soruların ve cevap anahtarlarının WhatsApp üzerinden yayıldığının görülmesiyle daha da güçlenmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, söz konusu iddiaları doğruladı:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sızma varsa ortak sınav tekrarlanır

OKUL ÖZELİNDE...

“Sayısı çok olmayan bazı okullarda böyle bir durumun yaşandığına ilişkin tespitlerimiz oldu. İl genelinde bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Çalışmaların ardından ‘sınav iptali’ konusunu değerlendireceğiz. Ancak bu iptal soruların önceden ele geçirildiğini tespit ettiğimiz ve belgelere dayandırdığımız okullar özelinde olacak. İlk bulgulara göre matematik ve coğrafya dersinin sınavlarında sıkıntılar yaşanmış. Önümüzdeki dönemde ortak sınavların güvenliğinin sağlanması için ek tedbirler de alacağız.” 

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#İstanbul#Murat Mücahit Yentür#Ortak Sınav

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