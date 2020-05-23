Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda denetimlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 22-26 MayÄ±s tarihlerinde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin genelgesi Ã¼zerine gerekli tÃ¼m tedbirleri aldÄ±. Bu kapsamda Jandarma AsayiÅŸ Timi, Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi, Motosikletli AsayiÅŸ Timi, Jandarma Trafik Timi, Motosikletli Trafik Timi, Koruma ve Sevk TakÄ±mÄ±, Olay Yeri Ä°nceleme Timi, PatlayÄ±cÄ± Madde Ä°mha Timi, Skorsky helikopteri, Su AltÄ± Arama Kurtarma Timi ve AtlÄ± Jandarma Timi olmak Ã¼zere toplam 392 tim ve 6220 personel ile kontroller saÄŸlanÄ±yor. Ä°stanbul'un giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± helikopter ile kontrol edilerek karadaki unsurlara destek olunuyor.Â

TEM OTOYOLU DENETLENDÄ°

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda denetimlerde teknolojik imkÃ¢nlardan faydalanÄ±larak yerleÅŸim yerleri, ormanlÄ±k alanlar helikopter ve drone yardÄ±mÄ±yla, araÃ§la girilmesine imkÃ¢n bulunmayan bÃ¶lgeler ise atlÄ± jandarma birliklerince kontrol ediliyor. Â Havadan tespit edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal eden kiÅŸiler karadaki ekiplere bildiriliyor. Karadaki Jandarma Ekiplerinin Silivri TEM Otoyolu'nda gÃ¼venlik noktasÄ± oluÅŸturarak yaptÄ±ÄŸÄ± denetimlere Jandarma Helikopteri de havadan destek verdi. KÄ±sÄ±tlamayÄ± ihlal eden kiÅŸiler tespit edilerek karadaki ekiplere bildirildi. 24 saat esasÄ±na gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸan jandarma ekiplerinin tedbirleri 26 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'e kadar devam edecek.

