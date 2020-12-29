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Haber Giriş: 29.12.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

İstanbul İl Emniyet Müdürü'nden anlamlı talimat

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İstanbul İl Emniyet Müdürü'nden anlamlı talimat
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, yardımsever vatandaşlarla birlikte yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın öksüz ve yetim çocuklara ihtiyaç duydukları kışlık kıyafet konusundaki talimatları doğrultusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yardımsever vatandaşlarla müşterek bir şekilde çalışma yürüterek sosyoekonomik durumu iyi olmayan yetim ve öksüz çocukları tek tek ziyaret etti. Ailelerle ve çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara ihtiyaç duydukları kışlık kıyafetleri hediye etti.

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